Креативна агенція YARCHE назвала Virobnik.ua найкращою спільнотою із правильного харчування

Virobnik.ua визнали найкращою спільнотою із правильного харчування за версією креативної агенції YARCHE. Національний сервіс Virobnik.ua публікує відео про створення продуктів.

Водночас креативна агенція YARCHE – найкраща спільнота із правильного харчування і здорового способу життя за якістю інформації, креативу і дизайну. Агенції YARCHE – переможця конкурсу Ukrainian Design: The Very Best of 2021.

Цікаво В Україні відбулася споживча революція, запуск Virobnik.ua

Як Virobnik.ua вдалось стати найкращими

На думку Олени Нестерчук, контент-фахівчині Virobnik.ua, таку оцінку спільнота здобула завдяки контенту, достовірності інформації та гумористичного контенту.

Ми визнані найкращою спільнотою із правильного харчування за якість зображення та контенту взагалі,

– відзначила експертка сервісу.

Вона наголосила, що усю інформацію підтверджують науковими джерелами, однак Virobnik.ua подає її у легкій формі. "На зображеннях ми часто обігруємо якісь теми і дуже тішимося, що глядачі їх коментують. Тож достовірність, користь і гумор – 3 кити, на яких ми здобули цю перемогу, і сподіваємося, що будемо і далі", – додала Нестерчук.

Що варто знати про Virobnik.ua

Експерти Virobnik.ua розповіли глядачам про 3 найпопулярніші міфи щодо харчування: мікрохвильова піч шкідлива для здоров'я, суп треба їсти щодня, а заморожені овочі, фрукти та ягоди – обділені поживними речовинами. Детальніше – читайте за посиланням.

Національний проєкт Virobnik.ua вже працює в Україні. До нього приєдналася низка вітчизняних і міжнародних компаній. На сайті Virobnik.ua можна переглянути відео з виробництва компаній-учасників, які показують, із чого і в яких умовах виробляють найпопулярніші продукти харчування і повсякденного вжитку.



Virobnik.ua допомагає українцям обирати якісні продукти / Фото Virobnik.ua

Головна мета проєкту – підвищити рівень споживчих знань українців і дати нагоду виробникам довести, що вони пропонують покупцям справді безпечні та якісні продукти. На продуктах виробників, що приєдналися до національного проєкту Virobnik.ua, можна знайти відповідну позначку і спеціальний QR-код. Просканувавши його за допомогою смартфона, покупці потраплять на відповідне відео з виробництва цього продукту.