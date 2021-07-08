Експерт-дослідник Virobnik.ua Олександр Катунін, пояснив, що мікрохвильова піч справді випромінює електромагнітні хвилі, але вони залишаються всередині печі. Вона обладнана спеціальними металевими перегородками, які не дозволяють хвилям вийти за межі печі.

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Він додав, що двері обладнані спеціальною сіткою, тож їжа не стає менш корисною. Науково доведено: якщо продукт варити або смажити, він втратить більше поживних речовин, ніж під час приготування в мікрохвильовій печі.

"Ба більше, якщо ми на великому вогні будемо смажити, наприклад, бекон, то нітрати, які містяться в беконі, утворюють нітрозаміни – канцерогенні сполуки. Якщо ж бекон готувати у мікрохвильовій печі, він буде практично безпечним. Тому це міф, що мікрохвильовка шкідлива", – пояснив експерт-дослідник Virobnik.ua Олександр Катунін.

Міфи про користь супу та заморожені фрукти

Другий міф відомий нам ще з дитинства: суп треба їсти щодня.

"Суп на овочевому чи м'ясному бульйоні – це корисна страва, але як і багато інших страв, наприклад, овочевий бульйон. Ви можете взяти ті самі овочі, додати протягом дня рідини – і отримати той самий ефект. У крем-суп додають згущувачі, вершки, борошно. І він уже стає не таким корисним. Тому подобається – їжте, не подобається – не мучте себе, переходьте до якихось інших страв, які теж є поживними", – порадила контент-фахівчиня Virobnik.ua Олена Нестерчук.

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Третій популярний міф: заморожені овочі, фрукти та ягоди обділені поживними речовинами. Експерт-дослідник Virobnik.ua Олександр Катунін зазначив, що, наприклад, ягоди зазвичай збирають не на піку стиглості, тобто поживні речовини там просто не встигають утворюватися. Далі ягоди швидше за все обробляють легкою хімією, експортують невідомо скільки, і от вони лежать на полицях супермаркетів або ринків. І за весь цей час кількість поживних речовин зменшується з кожним днем, додав він.

Тобто, якщо ми в несезон з'їмо свіжу полуницю з супермаркету, в ній взагалі нічого не буде. Водночас для заморожування ягоди збирають на піку стиглості, їх миють, не обробляють хімією і відразу ж заморожують,

– сказав Олександр Катунін.

Він запевнив, що поки ці заморожені плоди лежать, вони практично не втрачають поживні речовини. Тобто, якщо порівнювати свіжі овочі в сезон і заморожені, то, звичайно, краще обирати свіжі в сезон. Але якщо мовиться про осінь чи зиму, то заморожені плоди будуть набагато корисніші, ніж завезені звідкись.

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