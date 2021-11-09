В аэропорту Москвы задержали мужчин, которые в желудках пытались провезти кокаин

В Москве, в аэропорту "Внуково" задержали двух россиян. Они пытались в желудке провезти почти 1 килограмм кокаина.

Таможенники задержали злоумышленников, которые пытались перевезти наркотик из Бразилии в Россию. Их попытка была неудачной.

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Россияне в желудках пытались провезти кокаин

Двое россиян, перевозивших наркотик в брюшной полости, задержаны,

– говорится в сообщении.

Во время проведения таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва правоохранители задержали двух граждан России, следовавших из Сан-Паоло.

Рентгеноскопическое исследование брюшной полости мужчин показало наличие инородных предметов. Позже при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных изъяли 100 контейнеров.

"Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин", – говорится в сообщении. Общая масса наркотика, который пытались провезти злоумышленники, составляла 961 грамм.

К слову, задержанных ранее уже судили за совершение особо тяжких преступлений. На этот раз в отношении них возбудили 2 уголовных дела, в том числе по статье о контрабанде наркотиков.

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