В аеропорту Москви затримали чоловіків, які у шлунках намагалися провезти кокаїн

У Москві, в аеропорту "Внуково" затримали двох росіян. Вони намагалися у шлунку провезти майже 1 кілограм кокаїну.

Митники затримали зловмисників, які намагалися перевезти наркотик з Бразилії у Росію. Їхня спроба була невдалою.

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Росіян у шлунках намагалися провезти кокаїн

Двох росіян, які перевозили наркотик у черевній порожнині, затримано,

– йдеться у повідомленні.

Під час проведення митного контролю пасажирів рейсу Стамбул – Москва правоохоронці затримали двох громадян Росії, які прямували з Сан-Паоло.

Рентгеноскопічне дослідження черевної порожнини чоловіків показало наявність сторонніх предметів. Пізніше при проведенні спеціальних медичних процедур у стаціонарі з порожнини шлунка затриманих вилучили 100 контейнерів.

"Проведений митниками експрес-аналіз (наркотест) дав позитивну реакцію на кокаїн", – йдеться у повідомленні. Загальна маса наркотику, яких намагалися провезти зловмисники, становила 961 грам.

До слова, затриманих раніше вже судили за скоєння особливо тяжких злочинів. Цього разу щодо них порушили 2 кримінальні справи, зокрема за статтею про контрабанду наркотиків.

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