В аеропорту Москви затримали чоловіків, які у шлунках намагалися провезти кокаїн
Джерело:ТАСС
У Москві, в аеропорту "Внуково" затримали двох росіян. Вони намагалися у шлунку провезти майже 1 кілограм кокаїну.
Митники затримали зловмисників, які намагалися перевезти наркотик з Бразилії у Росію. Їхня спроба була невдалою.
Читайте також Перевозив канабіс: на кордоні з Польщею затримали 24-річного українця
Росіян у шлунках намагалися провезти кокаїн
Двох росіян, які перевозили наркотик у черевній порожнині, затримано,
– йдеться у повідомленні.
Під час проведення митного контролю пасажирів рейсу Стамбул – Москва правоохоронці затримали двох громадян Росії, які прямували з Сан-Паоло.
Рентгеноскопічне дослідження черевної порожнини чоловіків показало наявність сторонніх предметів. Пізніше при проведенні спеціальних медичних процедур у стаціонарі з порожнини шлунка затриманих вилучили 100 контейнерів.
"Проведений митниками експрес-аналіз (наркотест) дав позитивну реакцію на кокаїн", – йдеться у повідомленні. Загальна маса наркотику, яких намагалися провезти зловмисники, становила 961 грам.
До слова, затриманих раніше вже судили за скоєння особливо тяжких злочинів. Цього разу щодо них порушили 2 кримінальні справи, зокрема за статтею про контрабанду наркотиків.
Схожий випадок в аеропорту в Борисполі
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" наприкінці липня затримали двох громадян Бразилії. З'ясувалося, що вони – наркокур'єри.
- Іноземці намагалися перевезти кокаїн у шлунку та в картині зі зображенням Божої Матері. Загальна вага наркотику становила 2 кілограми.