Виявили наркотики з допомогою службового собаки. Про це у Держприкордонслужбі повідомили 7 листопада.
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Прикордонники виявили канабіс в 24-річного українця
На пункті пропуску "Краковець" прикордонники запідозрили, що 24-річний чоловік може перевозити заборонені предмети. Саме тому його запросили до підрозділу для додаткової бесіди та перевірки.
Згодом, з допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, прикордонники виявили пакунки з канабісом,
– заявили у відомстві.
У відомстві розповіли, що вже поінформували СБУ. Молодику за статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів загрожує ув'язнення до 8 років.
Прикордонники затримали українця, який перевозив канабіс: дивіться відео
Коротко про останні викриття прикордонників
- 5 листопада на Буковині викрили схему контрабанди цигарок до Румунії. Одна партія була вартістю 800 тисяч гривень.
- 6 листопада 37-річний чоловік намагався незаконно перетнути кордон. В інспектора з'явились сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта. Документ виявився підробленим.
- 7 листопада на Буковині правоохоронці затримали 2 чоловіків з безпілотними літальними апаратами. Ймовірно вони відстежували пересування прикордонних нарядів для контрабандної схеми.