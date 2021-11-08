Виявили наркотики з допомогою службового собаки. Про це у Держприкордонслужбі повідомили 7 листопада.

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Прикордонники виявили канабіс в 24-річного українця

На пункті пропуску "Краковець" прикордонники запідозрили, що 24-річний чоловік може перевозити заборонені предмети. Саме тому його запросили до підрозділу для додаткової бесіди та перевірки.

Згодом, з допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, прикордонники виявили пакунки з канабісом,

– заявили у відомстві.

У відомстві розповіли, що вже поінформували СБУ. Молодику за статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів загрожує ув'язнення до 8 років.

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