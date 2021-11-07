У такий спосіб могли небом переміщували тютюнову продукцію через кордон. Доказом цього є вантажопідйомність літального апарату.

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Чоловіки були без документів, коли їх затримали. Однак запевнили, що вони – громадяни України.

Що побачили на місці злочину

Вони з літальними апаратами перебували за 5 кілометрів до державної межі. Окрім БПЛА, на місці злету та посадки виявили 2 автомобілі:

Ford Connect;

Mitsubishi Pajero.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.

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