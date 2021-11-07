Таким образом могли перемещать табачную продукцию через границу. Доказательством этого является грузоподъемность летательного аппарата.

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Мужчины были без документов, когда их задержали. Однако заверили, что они – граждане Украины.

Что увидели на месте преступления

Они с летательными аппаратами находились за 5 километров до государственной границы. Кроме БПЛА, на месте взлета и посадки обнаружили 2 автомобиля:

Ford Connect;

Mitsubishi Pajero.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.

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