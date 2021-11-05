Информацию о возможном нарушении таможенных правил Украины правоохранители получили заранее. Поэтому когда клетки с животными привезли в грузовой терминал "Борисполя", их уже ждали пограничники и таможенники.

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Правоохранители установили, что отправителем живого груза является гражданин Индии. Животные должны были прибыть в Гималаи.

Волков отправят на Харьковщину



Волков перевозили в специальных клетках / Фото ДПСУ

Вывоз волков из "Борисполя" заблокирован днем 4 ноября оперативниками контрольно-пропускного пункта "Киев".

Эксперты установили, что в клетках находились совсем не собаки, а обычные волки.

В отношении владельца груза составили протокол о нарушении таможенных правил Украины.

Если иностранца признают виновным, ему грозит 17 тысяч гривен штрафа. Волков изъяли. В скором времени их могут передать в Фельдман-Экопарк в Харьковской области.

Смотрите видео с волками, которых пытались отправить из Украины в Гималаи: