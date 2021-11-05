Інформацію про ймовірне порушення митних правил України правоохоронці отримали заздалегідь. Тому коли клітини з тваринами привезли до вантажного термінала "Борисполя", на них вже чекали прикордонники та митники.

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Правоохоронці встановили, що відправником живого вантажу є громадянин Індії. Прямувати тварини мали до Гімалаїв.

Вовків відправлять на Харківщину



Вовків перевозили у спеціальних клітинах / Фото ДПСУ

Вивезення вовків з "Борисполя" заблокували вдень 4 листопада оперативники контрольно-пропускного пункту "Київ".

Експерти встановили, що у клітинах перебували зовсім не собаки, а звичайні вовки.

Щодо власника вантажу склали протокол про порушення митних правил України.

Якщо іноземця визнають винним, йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу. Вовків наразі вилучили. Незабаром їх можуть передати у Фельдман-Екопарк у Харківській області.

Дивіться відео з вовками, яких намагалися відправити з України до Гімалаїв: