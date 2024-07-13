Более 300 раз в сутки используют разведывательные дроны: Братчук о действиях врага на юге

Россияне на юге регулярно пытается атаковать украинскую инфраструктуру. Там очень часто возникает угроза ракетных ударов.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Силам обороны в Одесской области удается сбивать разведывательные дроны противника. Россияне пытаются вести активную воздушную разведку, что предшествует потенциальным ракетным ударом.

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Какая ситуация на юге Украины

Братчук отметил, что россияне наносят точечные ракетные удары баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Враг целится в энергетическую, портовую и припортовую инфраструктуры.

"Россия пытается помешать работе экспортных маршрутов, которые Украине удается успешно реализовывать", – сказал он.

Оккупанты применяют разведывательные дроны не только в Одесской, области, но и в Николаевской, Херсонской, и Запорожской областях.

За сутки враг осуществляет более 300 вылетов разведывательных дронов для сбора информации. Наши Воздушные силы обороны активно уничтожают эти цели,

– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он добавил, что 13 июля на дежурстве в Черном море отсутствуют вражеские корабли. Также нет и ракетоносителей. Они перемещены в порт в Новороссийске.

Какова ситуация на фронте

На линии боевого соприкосновения враг пытается атаковать в районе населенного пункта Урожайное, также штурмует Роботино.

Что происходит вблизи Роботино: смотрите на карте

На левом берегу нет потерь украинских позиций, однако враг не уменьшает применение дронов для атак по нашим войскам,

– отметил Сергей Братчук.