Убил в ресторане и продолжил ужин: российский военный публично застрелил товарища

Российский предприниматель 18 марта убил своего коллегу прямо в ресторане, после чего спокойно вернулся к ужину. Оказалось, что он недавно вернулся с войны в Украине.

Вполне вероятно, что убийца отправился воевать в Украину прямо из колонии. Его осудили в 2021 году на 3,5 года лишения свободы. Однако, как мы видим, он спокойно разгуливает по Москве, как и многие другие россияне, которые ранее сидели в тюрьмах.

Смотрите также Без плана, но с мобилизацией и войной: для чего Путину нарисовали 87% на "выборах"

Убийца в ресторане

Вечером 18 марта в ресторане "Чабрец" на Московском проспекте 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На видео видно, что во время ужина Исаков вынимает пистолет, направляет его на мужчину, что был напротив, после чего стреляет. Жертва вскочила и упала недалеко от стола. Предприниматель подошел к мужчине и сделал несколько дополнительных выстрелов – тот скончался на месте.

После циничного убийства Исаков походил по окружающей территории, а затем подошел к столу и положил остатки ужина себе в рот. На этом видео обрывается. Как пишут российские СМИ, мужчина не пытался скрыться с места убийства, а само преступление было спланированным. Алексея Исакова задержали правоохранители.

По данным СМИ, Исаков недавно вернулся из зоны боевых действий в Украине. На войну он, судя по всему, отправился из колонии – в мае 2021 года Исакова приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Причиной были ряд краж.

Такие случаи уже не впервые