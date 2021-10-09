Алкоголь и метадон в крови Полякова: что говорят в полиции

Коллега погибшего Антона Полякова заявила, что в его крови нашли метадон и алкоголь. Впрочем, правоохранители заявили, что до них результаты экспертизы еще не дошли.

Сообщение о метадоне и алкоголе опубликовала в своем фейсбуке "слуга народа" Галина Янченко. Между тем ряд из СМИ со ссылкой на правоохранителей, пишут, что результатов нет.

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Результаты еще не поступали

Правоохранители пока не располагают информацией о том, что в крови погибшего депутата Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон. В то же время там не отвергают эту версию.

В полиции Киева СМИ сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию нардепу Галины Янченко.

В полицию Киева документы о результатах экспертизы не поступали,

– отметили в пресс-службе полиции Киева.

Источники в Министерстве внутренних дел отмечают, что не видят оснований не доверять информации и источникам, через которые Янченко могла бы эти сведения получить.

Между тем в киевской прокуратуре изданию "Украинская правда" также отметили, что "не получали результатов токсикологической экспертизы". Там также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Метадон + алкоголь

24 канал пытался получить комментарий относительно результатов токсикологической экспертизы Полякова. Мы добавим его к этому материалу, как только получим.

Вечером 9 октября на своем фейсбуке нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что узнала результаты токсикологической экспертизы крови Антона Полякова. По ее словам, нардеп умер из-за реакции метадона и алкоголя.

Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология,

– написала Янченко.

Впоследствии нардеп подчеркнула, что важно, чтобы следствие установило, каким образом метадон попал в организм Антона Полякова, а также другие детали.

Смерть Антона Полякова: главное