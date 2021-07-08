Alyona Aloyna снялась в белье с орхидеями, повторив образ Cardi B: откровенное фото

Украинская рэперша Alyona Aloyna вновь затронула важную социальную тему, привлекая внимание пикантным фото. Звезда надела бежевое белье и прикрепила на теле фиолетовые орхидеи вместо блесток, как это сделала Cardi B в оригинальной фотосессии.

Чтобы повторить знаменитое фото американской рэпперши, звезда позировала не на подвешенной сфере, а на кресле с хулахупом. 30-летняя исполнительница очередным пикантным фото затронула тему ценности потребления вещей.

К слову Alyona Alyona в одном только белье и ботфортах поразмыслила о сексе

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Мне грустно смотреть на то, как настоящее создало ситуацию с ярлыками, когда люди осуждают все, где нет отметки надкушенного яблока или ценника в пару сотен долларов. Я считаю, что нам стоит проще относиться к ценностям потребления или вовсе отбросить все ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдоспроможність в глазах окружения,

– поделилась звезда.

Alyona Aloyna подчеркивает, что она не призывает отказываться от вещей или статуса в обществе, но ей грустно от того, что люди сейчас бегут за "бирками и фейковым статусом в социуме". Поскольку именно по этому, по ее мнению, мы теряем самое ценное.

Ранее реперка обнародовала не менее эротическое фото топлесс, где поговорили с підписниками о домашнем насилии со стороны женщин.