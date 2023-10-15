Стрельба в Кривом Роге: СМИ пишут, что экс-депутат от "Оппоблока" хотел убить собаку

В Кривом Роге на улице Независимости Украины около 17 дома мужчина выстрелил в дворовую собаку. Впоследствии оказалось, что это был бывший местный депутат от запретной партии "Оппозиционный блок".

Важно, что произошел этот инцидент прямо на глазах детей, проводивших время во дворе одного из жилых домов. Животное было ранено, однако оно осталось живым. В то же время возмущенные родители несовершеннолетних написали заявление в полицию на стрелка.

Смотрите также Полиция проводит проверку: в Днепре подростки поиздевались над девушкой, поставив ее на колени

Стрельба в собаку на глазах детей

Кличка четырехлапого – "Тунец". После выстрела со стороны мужчины животное скрылось. Очевидно, он целился в собаку из травматического пистолета.

Мужчина попал в дворовую собаку: смотрите видео

Неравнодушные местные жители микрорайона искали "Тунца" в течение нескольких часов, чтобы оказать ему помощь. К счастью, с ним все хорошо.

Пес "Тунец" получил ранение / Фото издания "Свои. Кривой Рог"

Журналистысконтактировали с полицией Днепропетровской области по поводу комментария этого инцидента. Правоохранители ответили, что по факту стрельбы в животное было открыто уголовное производство. Все обстоятельства выясняются.

Как пишут СМИ, свидетели узнали в муже бывшего депутата от "Оппоблока" Анатолия Кеуша. Представительница ОО "Луч жизни" Анастасия утверждает, что после огласки этого инцидента бывший чиновник позвонил ей.

Господин Кеуш звонил мне и рассказывал сказочки, что стрелял в воздух, потому что самозащищался. Вот такая самозащита… Делайте выводы сами… Я, например, вижу взрослого мужчину, который размахивает оружием на глазах у испуганных детей и рядом спокойно отдыхающей собаку. Кто из них несет опасность?

– отметила представительница ОО.

Отметим, что Анатолий Кеуш возглавлял первичную организацию "Партии регионов" в Долгинцевском районе, а также работал наблюдателем от кандидата на пост президента Александра Вилкула на выборах в 2019 году.

Также он был депутатом Долгинцевского совета от партии "Оппозиционный блок" и впоследствии в 2020 году снова баллотировался от "Оппозиционной платформы – за жизнь", но не был избран на соответствующий пост.