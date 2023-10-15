Стрілянина в Кривому Розі: ЗМІ пишуть, що ексдепутат від "Опоблоку" хотів вбити собаку

У Кривому Розі на вулиці Незалежності України поблизу 17 будинку чоловік вистрелив у дворового собаку. Згодом виявилось, що це був колишній місцевий депутат від забороненої партії "Опозиційний блок".

Важливо, що стався цей інцидент просто-таки на очах дітей, які проводили час у дворі одного з житлових будинків. Тварину було поранено, однак вона залишилась живою. Водночас обурені батьки неповнолітніх написали заяву в поліцію на стрільця.

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Стрілянина в собаку на очах дітей

Кличка чотирилапого – "Тунець". Після пострілу з боку чоловіка тварина втекла. Вочевидь, він цілився в собаку з травматичного пістолета.

Чоловік поцілив у дворового собаку: дивіться відео

Небайдужі місцеві жителі мікрорайону шукали "Тунця" упродовж декількох годин, аби надати йому допомогу. На щастя, з ним усе добре.

Пес "Тунець" дістав поранення / Фото видання "Свої. Кривий Ріг"

Журналістисконтактували з поліцією Дніпропетровської області щодо коментаря цього інциденту. Правоохоронці відповіли, що за фактом стрілянини у тварину було відкрито кримінальне провадження. Усі обставини з'ясовують.

Як пишуть ЗМІ, свідки впізнали у чоловікові колишнього депутата від "Оппоблоку" Анатолія Кеуша. Представниця ГО "Промінь життя" Анастасія стверджує, що після розголосу цього інциденту колишній чиновник подзвонив до неї.

Пан Кеуш дзвонив мені та розповідав казочки, що стріляв у повітря, бо самозахищався. Ось такий самозахист… Робіть висновки самі… Я, наприклад, бачу дорослого чоловіка, який розмахує зброєю на очах у наляканих дітей і поруч собаку, що спокійно відпочиває. Хто з них несе небезпеку?

– зазначила представниця ГО.

Наголосимо наостанок, що Анатолій Кеуш очолював первинну організацію "Партії регіонів" у Довгинцівському районі, а також працював спостерігачем від кандидата на посаду президента Олександра Вілкула на виборах у 2019 році.

Також він був депутатом Довгинцівської ради від партії "Опозиційний блок" і згодом у 2020 році знову балотувався від "Опозиційної платформи – за життя", але не був обраний на відповідну посаду.