Власне, вранці 15 жовтня, відповідний ролик поширив один з місцевих телеграм-каналів Дніпра. У коментарі 24 Каналу пресслужба поліції міста заявила, що відбувається перевірка за фактом того, що відбувалось на кадрах.

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Булінг школярки в Дніпрі

Зауважимо, що подія сталася на проспекті Олександра Поля, неподалік від якого є декілька шкіл.

На відео підлітка зі світлим волоссям падає на коліна та просить пробачення у своєї однолітки за те, що щось не так сказала про її матір.

"Поклоняйся", – чути на ролику. Також там видно, як дівчина у зеленій куртці б'є по обличчю школярку зі світлим волоссям, після чого чує у свій бік: "Молодець, Насте".

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Важливо, що за встановлення всіх обставин цього інциденту уже взялася ювенальна поліція Дніпра.

За вказаним фактом проводиться перевірка. Всі учасники встановлені. Питання перебуває на контролі ювенальних поліцейських,

– наголосили в правоохоронних органах у коментарі 24 Каналу.

Що таке булінг Це цькування, що часто супроводжується фізичним та психологічним насиллям. Воно може бути спрямоване на одну людину або певну групу осіб з боку, знову ж таки, або однієї людини, або певної групи осіб. Часто мотивом булінгу є бажання самоствердження під час приниження іншої людини.

Джерело: Вікіпедія

Згадаємо наостанок, що не так давно у Києві підлітку закидали яйцями просто-таки у її день народження. Вочевидь, це були хлопці-однолітки, які до того ж вирішили зняти акт знущання на відео та поширили його в мережі.