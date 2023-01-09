Украинские врачи – непревзойденные: из тела военного удалили неразорвавшуюся гранату

Винницкому хирургу чудом удалось достать не разорвавшуюся российскую гранату ВОГ из груди украинского защитника. Звать врача-героя Андрей Верба, операцию он проводил в присутствии двух саперов, которые обеспечивали безопасность всего медицинского персонала.

Пока неизвестно точно, сколько украинских защитников было ранено, а сколько – погибли с начала полномасштабного вторжения. Однако можем предположить, что эта цифра в разы меньше, чем у российской стороны, поскольку у нас есть такие удивительные хирурги, как Андрей Верба. О его подвиге сообщили в Медицинских силах ВСУ.

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Что известно об операции

Отметим, что врач удалял вражескую гранату ВОГ из тела украинского военнослужащего. В операционной палате были также двое саперов, которые должны были принять необходимые меры в случае срабатывания взрывчатки.

Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ генерал-майором Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент,

– написали в МС украинской армии.

По окончании этой операции медики констатировали, что она прошла успешно, а военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление. Кроме того, Медицинские силы опубликовали рентгеновский снимок, на котором видна грудная клетка и граната ВОГ, что там застряла.



Российская граната в груди воина ВСУ / Фотография МС украинской армии

На Харьковщине медики спасают жизнь 10-летней девушки

К этой теме напомним, что в понедельник утром, 9 декабря, российские оккупанты обстреляли поселок Шевченково в Харьковской области. Вследствие этого была ранена 10-летняя девочка да еще шесть человек. Кроме того, 2 взрослых женщины погибли.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, и медики по состоянию на 9 января борются за ее жизнь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он также отметил, что этот инцидент является очередным подтверждением того, что россияне не сдерживают обещаний и откровенно врут. Глава области вспомнил, что накануне Путин кричал о "перемирии", однако оккупанты не перестали обстреливать гражданских людей.