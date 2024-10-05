Полиция установила личность подозреваемого в убийстве двух предпринимателей на Львовщине

Накануне стало известно об убийстве на Львовщине местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жены Галины. Полиции удалось установить личность подозреваемого.

В сети активно распространяются ориентировки на подозреваемого. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает zaxid.net.

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Кого разыскивает полиция

Полиция Львовщины идентифицировала подозреваемого в убийстве предпринимателей в поселке Лопатин, которое произошло в ночь на пятницу, 4 октября. Это 36-летний Андрей Палий.

В местных телеграм-каналах распространяют ориентировки от имени начальника полиции Львовской области Александра Шляховского, где указаны полные данные подозреваемого, включая его имя, фамилией, дате рождения и месту жительства.

К совершению преступления причастен Палий Андрей Васильевич, 19.02.1988 года рождения, житель Радеховского района Львовской области, села Кустин. Он покинул место преступления на автомобиле потерпевшего марки SsangYong Rexton, регистрационный номер – ВС8282СН. Подозреваемый может быть вооружен ружьем марки ИЖ 27 ЕМ калибр – 12,

– говорится в ориентировке.

Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что полиция действительно выдала такую ориентировку.

Ориентировка на Андрея Палия / Фото из открытых источников

Напомним, что в ночь на пятницу, 4 октября, в поселке Лопатин во Львовской области обнаружили мертвыми местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жену Галину Белоус. Их тела с огнестрельными ранениями нашел зять в частном деревянном доме на территории озер возле леса.