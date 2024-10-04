Трагический случай в комментарии Суспильному подтвердила пресс-секретарь ГУНП области Зарина Маевская.

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Следствие не исключает, что девушка могла покончить с собой

По словам правоохранительницы, инцидент произошел вечером 2 октября на территории одного из новых жилых комплексов по улице Олега Антонова. С 10-го этажа дома выпала 24-летняя девушка.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств гибели горожанки. По данному факту открыто производство по статье "умышленное убийство с пометкой самоубийство.

Напомним, что недавно стало известно о похожей трагедии в Винницкой области. Там 17-летний юноша совершил самоубийство. Как сообщают местные телеграмм-каналы, парень вместе с 13-летней девушкой пытались покончить с собой. Девушка якобы порезала себе вены, однако ее удалось спасти.