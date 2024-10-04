Трагічний випадок у коментарі Суспільному підтвердила речниця ГУНП області Заріна Маєвська.

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Слідство не виключає, що дівчина могла вкоротити віку

За словами правоохоронниці, інцидент трапився увечері 2 жовтня на території одного з нових житлових комплексів по вулиці Олега Антонова. З 10-го поверху будинку випала 24-річна дівчина.

Наразі триває розслідування обставин загибелі містянки. За вказаним фактом відкрито провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою самогубство.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про схожу трагедію на Вінниччині. Там 17-річний юнак скоїв самогубство. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, хлопець разом з 13-річною дівчиною намагались накласти на себе руки. Дівчина нібито порізала собі вени, проте її вдалось врятувати.