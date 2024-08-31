Правоохранители заявили, что открыли уголовное дело. Перед этим местные телеграм-каналы писали о "парном суициде".

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Что известно о трагедии в Винницкой области

По факту смерти 17-летнего парня открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство",

– заявили в полиции.

Там также отметили, что 13-летняя девушка была рядом с несовершеннолетним. Ее осматривают врачи, угрозы ее жизни нет.

"Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются", – заверили правоохранители.

В местном телеграмм-канале отметили, что якобы 17-летний юноша вместе с 13-летней девушкой пытались покончить с собой.

По непроверенной информации, девушка якобы порезала себе вены, однако ее удалось спасти. Стоит заметить, что правоохранители не подтверждали эти данные.

К сожалению, 21 июля в Киеве с 24 этажа "РиверСтоуна" выпал мужчина. Правоохранители заявили, что зарегистрировали инцидент как "самоубийство" и выясняют обстоятельства происшествия.