У комментарии 24 Каналу пресс-служба полиции Киева подтвердила, что действительно в Дарницком районе в этот день было зафиксировано самоубийство. Из окна соответствующего комплекса выпал мужчина пожилого возраста.

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Самоубийство в Киеве

Днем 21 июля в Киеве мужчина выпал из окна 24-го этажа ЖК "РиверСтоун".

В Дарницком районе было сегодня самоубийство, из многоэтажного дома выпал мужчина. Обстоятельства устанавливаются. Мужчина в возрасте до 60 лет,

– отмечают в полиции Киева.

По словам представителя полиции Киева, соответствующая информация касается именно самоубийства мужчины в жилом комплексе "РиверСтоун", данные о котором появились в сети.

Видео с "РиверСтоуна", которое распространяют паблики: смотрите кадры

К слову, в конце июня два 15-летних подростка в Киеве погибли, выпав с 16 этажа здания. Правоохранители отметили, что открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – то есть "самоубийство".