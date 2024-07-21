У коментарі 24 Каналу пресслужба поліції Києва підтвердила, що справді у Дарницькому районі цього дня було зафіксовано самогубство. З вікна відповідного комплексу випав чоловік літнього віку.

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Самогубство у Києві

Вдень 21 липня у Києві чоловік випав з вікна 24-го поверху ЖК "РіверСтоун".

У Дарницькому районі було сьогодні самогубство, з багатоповерхового будинку випав чоловік. Обставини встановлюються. Чоловік віком до 60 років,

– зазначають у поліції Києва.

За словами речника поліції Києва, відповідна інформація стосується саме самогубства чоловіка у житловому комплексі "РіверСтоун", дані про яке з'явилися у мережі.

Відео з "РіверСтоуну", яке поширюють пабліки: дивіться кадри

До слова, наприкінці червня два 15-річних підлітки в Києві загинули, випавши з 16 поверху будівлі. Правоохоронці зазначили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – тобто "самогубство".