Інцидент трапився у четверг, 18 липня, близько 16:00. Саме тоді працівники судової охорони помітили біля приміщення суду жінку, яка обливала себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але громадянка підпалила себе.

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Спроба самогубства на Київщині

Зазначається, що один із працівників одразу почав гасити полум’я вогнегасником. На місце негайно було викликано карету швидкої допомоги.

Коли прибули медики, постраждала перебувала у свідомості, однак вона отримала близько 70 відсотків опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні.

Попередньо, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.

За фактом доведення до самогубства розпочато досудове розслідування.

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Жінка підпалила себе біля суду: дивіться відео

Нещодавно у Львові перед Ратушею молодик облився бензином і погрожував себе підпалити. Заступники міського голови вели з ним перемовини. Як пізніше з'ясувалося, чоловік хотів висловити протест проти вироку суду, який призначив йому 2,5 роки обмеження волі та сплату моральної компенсанції у розмірі 250 тисяч гривень за побиття покупця на ринку.