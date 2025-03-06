Про роботу ППО в регіоні повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Україна під атакою ворожих "Шахедів": в яких областях існує небезпека

Вибухи у Київській області 6 березня: що відомо

У Київській області повітряну тривогу оголосили о 02:36 уночі 6 березня. Повітряні сили повідомили, що до регіону залітають ворожі ударні дрони.

О 03:32 Київська ОВА проінформувала людей у соціальних мережах, що в регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА, і що почалася робота сил Протиповітряної оборони.

Зауважмо важливе – не можна фотографувати чи фільмувати роботу наших захисників, і так само не можна нехтувати правилами безпеки. До відбою повітряної тривоги перебуваєте у захищеному місці!

Інформації про ймовірні наслідки атаки наразі не публікували.

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