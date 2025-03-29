Українці обирають електромобілі

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", інформує 24 Канал. При цьому географія продажів демонструє стабільність.

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Найбільшу кількість реєстрацій електричних автомобілів продемонстрували:

у Львівській області – 679 одиниць (переважно вживані авто, 95%),

у місті Києві – 509 одиниць (69% вживані),

на Київщині – 380 одиниць (78% вживані),

на Дніпропетровщині – 334 одиниці (79% вживані),

на Одещині – 260 одиниць (77% вживані).

Які моделі обирали українці

Серед нових електромобілів найпопулярнішим виявився BYD Song Plus EV, який часто обирають у Київській, Львівській та Київській областях. Водночас у Дніпропетровській області на перше місце вийшов Volkswagen ID. Unyx.

Цікаво, що стосується ввезених з-за кордону вживаних автомобілів, то найбільше реєструється Tesla Model Y на Львівщині та в Києві, Tesla Model 3 – в Київській та Дніпропетровській областях, а Nissan Leaf – на Одещині.