Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГВА.

Читайте также Коллапс или безопасность людей: отменят ли в Киеве остановку транспорта из-за воздушных тревог

В Киеве не будут эвакуировать авто во время тревоги

Это сделали для безопасности горожан во время воздушных тревог.

Как анонсировал ранее, дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке,

– написал Тимур Ткаченко.

Впрочем, есть одно исключение. Поручение Ткаченко не касается случаев, когда размещение транспорта сильно препятствует движению спасателей, медиков, военных, общественного транспорта и специальной коммунальной техники.

Интересно, что заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов утверждает: с начала войны во время воздушных тревог инспекция по парковке не осуществляет временных задержаний транспортных средств.

Также с 9 марта в Киеве начинаются систематические проверки и контроль за соблюдением правил парковки на местах для лиц с инвалидностью. Нарушителей будут активно штрафовать.