Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров. До этого информацию о возгорании публиковали местные телеграм-каналы.

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Что известно о пожаре в Днепровском районе Киева

Павел Петров подчеркнул, что на службу 101 уже поступил звонок о пожаре на улице Павла Усенко в Днепровском районе. Сейчас там задымление.

Пожар в Днепровском районе Киева: смотрите видео

Предварительно, горит здание СТО. Площадь пожара уточняется, на месте уже работают спасатели,

– сказал спикер ГСЧС.

До этого о пожаре в столице писали местные паблики. На кадрах, которые парят в сети можно увидеть сильный дым, который видели в нескольких метрах от места возгорания.

В одном из районов Киева могло гореть СТО: смотрите видео