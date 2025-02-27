В результате падения обломков БПЛА противника зафиксировали повреждение сразу в трех районах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Какие последствия атаки на Киевщину

По данным ОВА, в регионе работали силы противовоздушной обороны. В результате есть сбитые цели противника. К счастью, пострадавших среди населения нет, но атака повлекла за собой последствия в трех районах области.

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на промышленном предприятии. Спасатели ликвидировали возгорание. В то же время там повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.

В Броварском районе повреждены два частных дома. В Обуховском районе в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание камыша на открытом участке местности, пожар также уже был ликвидирован.

Все службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки,

– говорится в сообщении.

На месте падения обломков вспыхнул пожар / Фото Киевской ОВА

В полиции Киевской области в свою очередь добавили, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области, документирующие последствия вражеской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото Национальной полиции

Напомним, ранее сообщали, что в Киевской области ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на промышленном объекте. На месте работали 81 спасатель и 24 единицы техники.