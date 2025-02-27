Унаслідок падіння уламків БпЛА противника зафіксували пошкодження відразу у трьох районах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами": у Києві та багатьох областях була тривога

Які наслідки атаки на Київщину

За даними ОВА, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок цього є збиті цілі противника. На щастя, постраждалих серед населення немає, але атака спричинила наслідки у трьох районах області.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Рятувальники ліквідували загоряння. Водночас там пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено два приватних будинки. В Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості, пожежу також вже ліквідували.

Всі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки,

– ідеться у повідомленні.

На місці падіння уламків спалахнула пожежа / Фото Київської ОВА

У поліції Київської області своєю чергою додали, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які документують наслідки ворожої атаки.

Наслідки атаки на Київську область / Фото Національної поліції

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Київській області ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. На місці працювали 81 рятувальник і 24 одиниці техніки.