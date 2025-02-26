Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ворожі дрони
Рух ударних БпЛА
Із півночі:
- БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини;
- БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
- БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.
Із півдня:
- БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом
- БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північному напрямку.
Ударні БпЛА родовжують рух у напрямку Кіровоградської області.
Декілька груп ударних БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину.
БпЛА рухаються через Шостку та Глухів у напрямку Чернігівщини.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину.
Група ударних БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.