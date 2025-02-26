Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі дрони

21:32, 26 лютого Рух ударних БпЛА Із півночі: БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини;

БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;

БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини. Із півдня: БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом

БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північному напрямку.

21:02, 26 лютого Ударні БпЛА родовжують рух у напрямку Кіровоградської області.

20:59, 26 лютого Декілька груп ударних БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину.

20:57, 26 лютого БпЛА рухаються через Шостку та Глухів у напрямку Чернігівщини.

20:52, 26 лютого Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину.