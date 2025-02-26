Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського в інтерв'ю LIGA.net.

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Як Україна збиває "Шахеди" дронами

Сухаревський розповів, що, будь-яка війна – це шахова партія, у якій найважливішою є гонитва технологій. Так, до прикладу, коли росіяни вперше почали запускати дрони-камікадзе типу "Шахед", в Україні оперативно створили тисячі мобільних вогневих груп, які показали ефективну роботу.

Командувач Сил безпілотних систем додав, що окупанти це побачили й почали змінювати тактику, використовувати інші висоти для атак та вдосконалювати свої дрони-камікадзе.

Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва,

– повідомив Сухаревський.

Раніше Сухаревський повідомляв, що за допомогою FPV-дронів українські захисники збивали на Херсонщині розвідувальні БпЛА. Він розповів, що якось за годину на Херсонщині зафіксована кількість російських розвідувальних БпЛА літакового типу могла сягати понад 40 бортів у квадраті 50 на 50 кілометрів. Нині ж такого немає, адже українські захисники можуть збивати розвідувальні БпЛА FPV-дронами.

До слова, вперше у мережі повідомили про збиття ворожого дрона іншим у вересні 2024 року. Тоді бійці 130-го батальйону територіальної оборони вперше збили ворожий дрон Mavic скидом з іншого безпілотника. Це був унікальний випадок за понад 2,5 роки війни.