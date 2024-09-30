Відео опублікували у телеграм-каналі взводу "Котики" 130-го батальйону територіальної оборони. На кадрах видно, що вибух був настільки сильний, що російський БпЛА просто зник, передає 24 Канал.

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ЗСУ вперше збили російський дрон скидом з іншого БпЛА

Бійці взводу "Котики" 130-го батальйону територіальної оборони вперше збили розвідувальний дрон Mavic скидом з іншого безпілотника. Після влучного удару БпЛА російської армії зникає, а український – продовжує виконувати завдання.

Такому гарному зникненню, міг би позаздрити навіть David Copperfield,

– жартома додали у взводі.

"Мавік" вперше знищили скидом з іншого дрона: дивіться відео

Як додали у Defense Express, збиття дрона за допомогою скиду вимагає високої майстерності від оператора БпЛА. Крім того, треба мати банальну удачу, щоб ворожий безпілотник завис у повітрі й не рухався, адже уразити ціль у русі майже неможливо.

"Це, своєю чергою, натякає на те, що навіть попри надзвичайно високу майстерність оператора дрона, такий спосіб знищення ворожих дронів буде набагато менш популярним проти тих же зенітних FPV-дронів, які показали високу ефективність у протидії розвідувальних дронів росіян", – додали журналісти.

Бійці підрозділу Нацгвардії "Гострі картузи" у своєму телеграм-каналі повідомили, що збили ворожий "Мавік" саморобним боєприпасом Foot Crasher. Ймовірно, окупанти планували провести розвідку українських позицій, однак наші захисники стали на заваді ворожих планів.