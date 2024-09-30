Видео опубликовали в телеграм-канале взвода "Котики" 130-го батальона территориальной обороны. На кадрах видно, что взрыв был настолько сильный, что российский БПЛА просто исчез, передает 24 Канал.

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ВСУ впервые сбили российский дрон сбросом с другого БПЛА

Бойцы взвода "Котики" 130-го батальона территориальной обороны впервые сбили разведывательный дрон Mavic сбросом с другого беспилотника. После точного удара БПЛА российской армии исчезает, а украинский – продолжает выполнять задачи.

Такому красивому исчезновению, мог бы позавидовать даже David Copperfield,

– в шутку добавили во взводе.

"Мавик" впервые уничтожили сбросом с другого дрона: смотрите видео

Как добавили в Defense Express, сбивание дрона с помощью сброса требует высокого мастерства от оператора БПЛА. Кроме того, надо иметь банальную удачу, чтобы вражеский беспилотник завис в воздухе и не двигался, ведь поразить цель в движении почти невозможно.

"Это, в свою очередь, намекает на то, что даже несмотря на чрезвычайно высокое мастерство оператора дрона, такой способ уничтожения вражеских дронов будет гораздо менее популярным против тех же зенитных FPV-дронов, которые показали высокую эффективность в противодействии разведывательных дронов россиян", – добавили журналисты.

Бойцы подразделения Нацгвардии "Острые козырьки" в своем телеграм-канале сообщили, что сбили вражеский "Мавик" самодельным боеприпасом Foot Crasher. Вероятно, оккупанты планировали провести разведку украинских позиций, однако наши защитники помешали вражеским планам.