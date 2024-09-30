Военные в понедельник, 30 сентября, сообщили об успешном отражении одной такой атаки. Об этом пишет телеграм-канал "Офицер+".

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Техника была полностью заполнена оккупантами

Лейтенант ВСУ "Алекс" рассказал, что утром 30 сентября начались активные штурмовые действия российской армии на Волчанском направлении.

Благо, ребята готовы к такому развитию событий. Однако дальше может быть большее обострение,

– отметил он.

Уже после обеда стало известно, что завод пытались атаковать россияне с применением 17 единиц бронетехники. Она была полностью заполненной десантниками. Штурм был успешно отражен украинской армией. Враг понес потери.

Напомним, что спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев ранее рассказывал, что ситуация на заводе в Волчанске остается напряженной. Этот объект – самая главная цель россиян на этом направлении.

"Он (враг – 24 Канал) какой-то тактической или стратегической цели не имеет. Но вместе с этим это для него был очень мощный имиджевый удар, потеря этого объекта", – отметил Саранцев.