Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского в интервью LIGA.net.

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Как Украина сбивает "Шахеды" дронами

Сухаревский рассказал, что, любая война – это шахматная партия, в которой важнейшей является гонка технологий. Так, к примеру, когда россияне впервые начали запускать дроны-камикадзе типа "Шахед", в Украине оперативно создали тысячи мобильных огневых групп, которые показали эффективную работу.

Командующий Сил беспилотных систем добавил, что оккупанты это увидели и начали менять тактику, использовать другие высоты для атак и совершенствовать свои дроны-камикадзе.

Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Далее начинается постоянная технологическая гонка,

– сообщил Сухаревский.

Ранее Сухаревский сообщал, что с помощью FPV-дронов украинские защитники сбивали на Херсонщине разведывательные БпЛА. Он рассказал, что как-то за час на Херсонщине зафиксировано количество российских разведывательных БпЛА самолетного типа могло достигать более 40 бортов в квадрате 50 на 50 километров. Сейчас же такого нет, ведь украинские защитники могут сбивать разведывательные БпЛА FPV-дронами.

К слову, впервые в сети сообщили о сбитии вражеского дрона другим в сентябре 2024 года. Тогда бойцы 130-го батальона территориальной обороны впервые сбили вражеский дрон Mavic сбросом с другого беспилотника. Это был уникальный случай за более чем 2,5 года войны.