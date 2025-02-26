Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда двигаются вражеские дроны

21:32, 26 февраля Движение ударных БпЛА С севера: БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине;

БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины;

БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины. С юга: БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу

БпЛА в Кировоградской области движутся в северном направлении.

21:02, 26 февраля Ударные БпЛА удлиняют движение в направлении Кировоградской области.

20:59, 26 февраля Несколько групп ударных БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину.

20:57, 26 февраля БпЛА движется через Шостку и Глухов в направлении Черниговщины.

20:52, 26 февраля Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в Сумскую область.