Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, это ведь может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда двигаются вражеские дроны
Движение ударных БпЛА
С севера:
- БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине;
- БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины;
- БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины.
С юга:
- БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу
- БпЛА в Кировоградской области движутся в северном направлении.
Ударные БпЛА удлиняют движение в направлении Кировоградской области.
Несколько групп ударных БПЛА через Запорожскую область на Днепропетровщину.
БпЛА движется через Шостку и Глухов в направлении Черниговщины.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в Сумскую область.
Группа ударных БпЛА через Херсонщину в направлении Николаевской области.