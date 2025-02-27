Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Зауважимо, цієї ночі вибухи також лунали у Києві.
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Атака "Шахедами" на Київщину 27.02.2025
Вночі 27 лютого в одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Її вже ліквідували. На місці працювали 81 рятувальник і 24 одиниці техніки.
Загиблих і потерпілих не виявлено,
– зазначили в ДСНС.
Також рятувальники показали кадри наслідків російської атаки.
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Пожежа на Київщині 27.02.2025 / Фото ДСНС
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.