Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Заметим, этой ночью взрывы также раздавались в Киеве.

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Атака "Шахедами" на Киевщину 27.02.2025

Ночью 27 февраля в одном из районов Киевской области в результате падения обломков беспилотника вспыхнул пожар на промышленном объекте. Ее уже ликвидировали. На месте работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены,

– отметили в ГСЧС.

Также спасатели показали кадры последствий атаки.

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Пожар в Киевской области 27.02.2025 / Фото ГСЧС

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