Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього інформацію про займання публікували місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про пожежу у Дніпровському районі Києва

Павло Петров наголосив, що на службу 101 вже надійшов дзвінок про пожежу на вулиці Павла Усенка у Дніпровському районі. Наразі там є задимлення.

Пожежа у Дніпровському районі Києва: дивіться відео

Попередньо, горить будівля СТО. Площа пожежі уточнюється, на місці вже працюють рятувальники,

– сказав речник ДСНС.

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До цього про пожежу у столиці писали місцеві пабліки. На кадрах, які ширять в мережі можна побачити сильний дим, який бачили за кілька метрів від місця займання.

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До слова, раніше у Києві на мосту Патона, який з'єднує Печерський та Дніпровський райони столиці, загорівся тролейбус. Пожежу швидко ліквідували, ніхто не постраждав.