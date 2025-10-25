В Польше начали суд над Дудой из-за скандального заявления о жителях страны
- В Варшавском окружном суде начался процесс против бывшего президента Польши Анджея Дуды из-за его высказываний о фильме "Зеленая граница".
- Иск подал Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения, а решение суда ожидается 6 ноября.
В Варшавском окружном суде начался процесс относительно высказываний бывшего президента Польши Анджея Дуды о фильме Агнешки Холланд "Зеленая граница". Политик поддержал использование пограничниками лозунга "только свиньи сидят в кино" в отношении людей, которые посмотрели этот фильм.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Что известно о суде против Анджея Дуды?
Дело в Варшавском окружном суде 25 октября открыто из-за противоречивого комментария, в котором Дуда, реагируя на зрителей фильма "Зеленая граница", использовал фразу, отсылающую ко временам нацистской оккупации.
Иск против политика подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, а объявление решения суд отложил до 6 ноября. Во время первого заседания глава Центра мониторинга Конрад Дульковський заявил, что воспринял слова Дуды лично, в частности потому, что сам был зрителем фильма.
Президент Дуда не впервые во время своего правления атаковал определенные общественные группы. Но на этот раз я воспринял это как персональное нападение,
– сказал он.
Дульковский заметил, что лицо, занимающее столь высокую государственную должность, должно нести ответственность за свои слова.
Каким образом Дуда оскорбил поляков?
Речь идет о фильме Агнешки Холланд, рассказывающем о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси, вызванном режимом Лукашенко в 2021 году. Это вымышленная история, которая основана на реальных фактах "гибридной войны" Беларуси против Европейского Союза.
Скандал начался с резкой критики ленты радикальными политиками, поскольку в ней показана жестокость не только белорусских, но и польских пограничников в отношении мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
"Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре", – сказал Анджей Дуда.
В 2024 году стало известно о том, что Дуда предстанет перед судом за свои слова в сторону зрителей фильма "Зеленая граница".