В Польше начали суд над Дудой из-за скандального заявления о жителях страны

В Варшавском окружном суде начался процесс относительно высказываний бывшего президента Польши Анджея Дуды о фильме Агнешки Холланд "Зеленая граница". Политик поддержал использование пограничниками лозунга "только свиньи сидят в кино" в отношении людей, которые посмотрели этот фильм.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о суде против Анджея Дуды?

Дело в Варшавском окружном суде 25 октября открыто из-за противоречивого комментария, в котором Дуда, реагируя на зрителей фильма "Зеленая граница", использовал фразу, отсылающую ко временам нацистской оккупации.

Иск против политика подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, а объявление решения суд отложил до 6 ноября. Во время первого заседания глава Центра мониторинга Конрад Дульковський заявил, что воспринял слова Дуды лично, в частности потому, что сам был зрителем фильма.

Президент Дуда не впервые во время своего правления атаковал определенные общественные группы. Но на этот раз я воспринял это как персональное нападение,

– сказал он.

Дульковский заметил, что лицо, занимающее столь высокую государственную должность, должно нести ответственность за свои слова.

Каким образом Дуда оскорбил поляков?