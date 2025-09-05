Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что стоит за новыми заявлениями Анджея Дуды. А также поделился собственным видением, почему не стоит серьезно воспринимать слова экс-президента Польши.

С чем связаны странные заявления Дуды?

Бывший президент Польши Анджей Дуда утверждает, что Украина якобы с первых дней российского вторжения пыталась втянуть в войну Польшу и другие страны НАТО. По его словам, один из ярких случаев, который это демонстрирует, падение ракеты на территории Польши осенью 2022 года. Мол, тогда Зеленский хотел, чтобы Польша сказала, что упала именно российская ракета.

Дуда ушел в отставку, его политическое будущее – неизвестно, но ему до сих пор хочется внимания. И его заявления очень странные. Что означает, что Украина хотела втянуть Польшу в войну? Если к вам залетают российские дроны или ракеты, это не Украина их запускает. Не втягивайтесь в войну, занимайтесь своими правилами, а потом будете рассказывать, что же такое случилось, что произошло пятое разделение Польши,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Политолог уточнил, что очерчивает очень мрачный сценарий, однако нельзя исключать и его.

"Сейчас к Дуде надо относиться как к человеку, который пытается привлечь к себе внимание. Это при всем уважении к нему как к президенту Польши, который действительно много делал для помощи Украине", – отметил Рейтерович.

Интересно! Вскоре Анджей Дуда станет автором шоу на YouTube-канале Kanał Zero. Кроме того, ранее были упоминания о том, что Дуда может стать членом Международного олимпийского комитета, а также, что экс-президент Польши работает над созданием международного аналитического центра.

Что еще Дуда говорил об Украине?