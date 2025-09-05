Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що стоїть за новими заявами Анджея Дуди. А також поділився власним баченням, чому не варто серйозно сприймати слова експрезидента Польщі.

З чим пов'язані дивні заяви Дуди?

Колишній президент Польщі Анджей Дуда стверджує, що Україна буцімто з перших днів російського вторгнення намагалася втягнути у війну Польщу та інші країни НАТО. За його словами, один з яскравих випадків, який це демонструє, падіння ракети на території Польщі восени 2022 року. Мовляв, тоді Зеленський хотів, щоб Польща сказала, що впала саме російська ракета.

Дуда пішов у відставку, його політичне майбутнє – невідоме, але йому досі хочеться уваги. Та його заяви дуже дивні. Що означає, що Україна хотіла втягнути Польщу у війну? Якщо до вас залітають російські дрони чи ракети, це не Україна їх запускає. Не втягуйтеся у війну, займайтеся своїми правилами, а потім будете розповідати, що ж таке трапилося, що відбувся п'ятий поділ Польщі,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Політолог уточнив, що окреслює дуже похмурий сценарій, однак не можна виключати і його.

"Зараз до Дуди треба ставитися як до людини, яка намагається привернути до себе увагу. Це при усій повазі до нього як до президента Польщі, який дійсно багато робив для допомоги Україні", – зазначив Рейтерович.

Цікаво! Невдовзі Анджей Дуда стане автором шоу на YouTube-каналі Kanał Zero. Крім того, раніше були згадки про те, що Дуда може стати членом Міжнародного олімпійського комітету, а також, що експрезидент Польщі працює над створенням міжнародного аналітичного центру.

Що ще Дуда говорив про Україну?