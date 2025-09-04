Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Чим буде займатися Дуда?

Він стане автором власного шоу на Kanał Zero. Власне, саме цей ютуб-канал і заснував Кшиштоф Становський.

З неприхованим задоволенням можу повідомити, що на Kanał Zero з'явився новий автор. Анджей Дуда запише 16 епізодів на 16 гарячих тем. Десятки інтерв'ю, знімків, ситуацій. Спогади і погляд на актуальні проблеми,

– указав журналіст.

Уже відома дата прем'єри шоу – це 15 вересня.

Gazeta.pl нагадала, що Дуда двічі був гостем Кшиштофа Становського, востаннє – три місяці тому.

Тоді Дуда говорив про тодішнього кандидата в президенти від ПіС, який згодом все ж став на чолі держави.

"Я знаю дорослого та серйозного Кароля Навроцького як людину, яка роками очолює Інститут національної пам'яті. Він виконує дуже серйозну роботу, і я ніколи не чув, щоб хтось казав, що він веде ганебне життя. Ніколи. Він сімейна людина, у нього є діти, він їх виховує, він порядна людина. Порядна, серйозна доросла людина", – висловився Дуда.

Цікаво! У серпні мовилося, що Анджей Дуда стане членом Міжнародного олімпійського комітету. Також писали, що експрезидент працює над створенням міжнародного аналітичного центру, який би об'єднав політичні та бізнес-спільноти Центральної та Східної Європи. А от до роботи в Ягеллонському університеті він не повернеться.

