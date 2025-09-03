Відповідну заяву Дуда зробив під час інтерв'ю журналісту Богдану Римановському. Про це інформує 24 Канал із посиланням на польське видання Do Rzeczy.

Дивіться також Польща підготувала зміни для українських біженців: що треба знати вже зараз

Як Україна нібито намагалася втягнути Польщу у війну?

Під час розмови із журналістом Анджей Дуда підтвердив, що українська сторона намагалася залучити Польщу до конфлікту з Росією.

Вони від початку намагаються втягнути всіх у війну,

– сказав він.

Ситуація пов'язана із трагедією в Пшевудові. У Люблінському воєводстві стався інцидент із падінням нібито української ракети.

Зверніть увагу! 15 листопада 2022 року в селі Пшевудов неподалік Любліна, біля кордону з Україною, впала ракета. Унаслідок інциденту загинули двоє польських громадян. В той самий день тривав масований російський обстріл території України.

За інформацією, яку тоді надав президент Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, ймовірно, ракета була випущена українською протиповітряною обороною у напрямку російського снаряду.

Проте Україна від самого початку стверджувала, що це Росія обстріляла польську територію.

Дуда підтвердив у розмові з журналістом Богданом Римановським, що з боку України, зокрема президента Зеленського були сигнали залучити Польщу до конфлікту.

Колишній президент Польщі зазначив, що "не був шокований тиском з боку України, однак сприйняв це як спробу втягнути Польщу у війну".

Вони від початку намагаються втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, а найкраще, якби вдалося втягнути країни НАТО. Очевидно, що вони шукають тих, хто на їхньому боці буде активно воювати проти росіян. Це відбувається з першого дня,

– сказав Анджей Дуда.

Які відносини України та Польщі?