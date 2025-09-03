Соответствующее заявление Дуда сделал во время интервью журналисту Богдану Рымановскому. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на польское издание Do Rzeczy.

Как Украина якобы пыталась втянуть Польшу в войну?

Во время разговора с журналистом Анджей Дуда подтвердил, что украинская сторона пыталась привлечь Польшу к конфликту с Россией.

Они изначально пытаются втянуть всех в войну,

– сказал он.

Ситуация связана с трагедией в Пшевудове. В Люблинском воеводстве произошел инцидент с падением якобы украинской ракеты.

Обратите внимание! 15 ноября 2022 года в селе Пшевудов неподалеку Люблина, возле границы с Украиной, упала ракета. В результате инцидента погибли двое польских граждан. В тот же день продолжался массированный российский обстрел территории Украины.

По информации, которую тогда предоставил президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, вероятно, ракета была выпущена украинской противовоздушной обороной в направлении российского снаряда.

Однако Украина с самого начала утверждала, что это Россия обстреляла польскую территорию.

Дуда подтвердил в разговоре с журналистом Богданом Рымановским, что со стороны Украины, в частности президента Зеленского были сигналы привлечь Польшу к конфликту.

Бывший президент Польши отметил, что "не был шокирован давлением со стороны Украины, однако воспринял это как попытку втянуть Польшу в войну".

Они изначально пытаются втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, а лучше всего, если бы удалось втянуть страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против россиян. Это происходит с первого дня,

– сказал Анджей Дуда.

