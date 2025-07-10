Дуда призвал союзников понимать стратегическую ценность польской логистики, в частности, на востоке страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Почему Польша угрожает закрыть аэропорт в Жешуве

Дуда возмутился, что Польшу не привлекают к международным решениям о передаче военной помощи Украине через ее территорию. Именно поэтому появились угрозы о закрытии аэропорта в Жешуве.

Они просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их собственность. Но это не так – это наше. Если кому-то что-то не нравится, мы просто закроем – скажем, что идет ремонт, и "до свидания". Мы закрываем аэропорт, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны,

– сказал польский президент.

Дуда считает, что вклад и помощь Польши неоднократно игнорировались и преуменьшались. Он также подытожил свой вклад в отношения с Украиной.

"Мои личные отношения с Владимиром Зеленским принесли Польше определенные политические и имиджевые преимущества", – сказал он.

По мнению Дуды, эти отношения были не только замечены, но и оценены общественным мнением во всем мире. Но не все возможности были использованы на полную.

"Я считаю, что были вопросы, где мы могли бы немного показать, что нас (Польшу – 24 Канал) нельзя обойти стороной или игнорировать. И мы этого не сделали. И это была ошибка", – добавил президент Польши.