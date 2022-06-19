Ангелы в белых халатах: как украинские медики героически спасают жизни во время войны

Идут 117 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. В тылу, на фронте и даже под оккупацией спасать жизнь продолжают ангелы в белых халатах – украинские медики.

Украина 19 июня отмечает профессиональный праздник представителей отрасли здравоохранения – День медицинского работника . Руководители военных администраций, чиновники, военные и президент поздравляют и благодарят украинских медиков, которые, несмотря на пережитые ужасы и сложные условия войны, продолжают заниматься своим священным делом – спасают жизнь украинцев. 24 канал передает детали.

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Работа украинских медиков в условиях войны

Украинские медицинские работники за эти 117 суток полномасштабной войны, развязанной Россией, видели и пережили самое ужасное – ранения, увечья и смерти. При этом их холодный ум, профессионализм и невероятная выдержка продолжают спасать жизнь десятков тысяч украинцев – военных и гражданских.

Они работают в военных госпиталях, обычных больницах, непосредственно на фронте и бомбоубежищах. Под звуки сирен, пули и обломки вражеских снарядов, взрывы они делают невероятные и, казалось бы, невозможные вещи.

Как работают украинские медики во время войны / Фото The New York Times

Как работают медики в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал , что с началом полномасштабного вторжения России местные учреждения здравоохранения, оказавшиеся в эпицентре боевых действий, приняли вызов и продолжали выполнять свои обязанности до последней возможности.

Думали ли врачи о собственной безопасности, когда, к примеру, еще в начале марта ехали по вызову тяжелого онкобольного в новые районы Северодонецка? Они вовсю пытались помочь тяжелому пациенту, но попали под российский снаряд, погибли на месте . Изуродованный автомобиль стоял там несколько месяцев, а может остается и теперь,

– подчеркнул Гайдай.

Чиновник отметил, что с 24 февраля бригады экстренной медицинской помощи Луганской области совершили 2 476 выездов . Довольно часто теряли транспорт, восстанавливали или получали новый.

При этом в Лисичанске, где вражеский огонь сейчас не утихает, медицинскую помощь оказывают до сих пор . Там продолжает работать бригада скорой, которая в течение апреля совершила 169 выездов, а в мае – 146.

Сергей Гайдай отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности пять медицинских учреждений областного подчинения, в том числе два медицинских колледжа, переместились в более безопасные регионы Украины. Часть специалистов продолжают работать в дистанционном режиме и консультировать своих пациентов.

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Приветствие от президента и должностных лиц

Владимир Зеленский на своей странице в телеграмме поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и подчеркнул, что преданные своему делу они проявляют героизм, спасая жизнь людей каждый день, в самых сложных условиях . Президент поблагодарил медиков за работу и доброе сердце, прикрепив к сообщению фотографии, сделанные за время полномасштабной войны.

Зеленский поблагодарил украинских медиков за героизм / Фото Chris McGrath, Emilio Morenatti, BBC News Russian, Roman Pilipey, The Washington Post, Wojciech Grzedzinski, Valentyn Ohyrenko for Reuters, Mads Nissen

Верховная Рада на своей странице в телеграмме выразила уважение и признательность украинским медикам. Там заметили, что у каждого – свой фронт и своя передовая . Кто-то защищает страну, а кто спасает жизнь, чтобы страна жила.

Медики имеют свой фронт / Фото с телеграммы Верховной Рады Украины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что медики – одни из оставшихся на своих рабочих местах, на медицинской передовой. Несмотря на угрозу собственной жизни, около 15 тысяч медицинских работников области продолжают свою работу, в частности, на оккупированных россиянами территориях, под постоянными обстрелами и на боевых позициях.

Благодарен вам и горжусь тем, что вместе с нашими военными вы защищаете жизнь харьковчан каждый день и каждую минуту. Кстати, и сегодня, в день вашего профессионального праздника, тоже,

– добавил Синегубов.

В Министерстве культуры и информационной политики также подчеркнули, что тысячи украинских медиков рискуют своей жизнью на фронте и в тылу, спасают раненых и помогают рождаться маленьким украинцам, работая в подвалах и под постоянными обстрелами врага. К сообщению министерства добавили щемящее видео.

Благодарность от военных

Поблагодарили и поздравили украинских медиков с профессиональным праздником в Сухопутных войсках ВС Украины . Командующий генерал-полковник Александр Сырский опубликовал обширное сообщение , в котором подчеркнул, что тысячи медицинских работников в настоящее время подают пример сверхчеловеческого самопожертвования.

Вы возвращаете зрение, способность двигаться, способность нормально жить нашим воинам, тем, кто рисковал для Украины самым дорогим. Ваш профессионализм, невероятная отвага и готовность во что бы то ни стало помочь, где бы то ни было - или на "дороге жизни" возле Дебальцево, или на разбитой снарядами трассе Бахмут - Лисичанск, или в аду боевых позиций Мощуна, или в тысячах других горячих мест . – спасали и продолжают спасать наших собратьев,

– подчеркнул Сырский.

Генерал-полковник добавил, что медики ведут свое, невероятно тяжелое сражение – за каждого украинского военного. Он отметил, что каждый боец Сухопутных войск, видя человека в белом халате или с красным крестом на боевом снаряжении, в палате или районе выполнения задач, чувствует тепло и благодарность .

К слову, коллектив 24 канала присоединяется к поздравлениям украинских медиков с их профессиональным праздником и благодарит наших медицинских работников за профессиональность и невероятное мужество. Пусть ваша борьба на фронте против смерти всегда завершается победой жизни!

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