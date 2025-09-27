Пропагандистский политолог Армен Гаспарян в контексте украинских ударов по российским НПЗ, призвал к уничтожению как можно больше объектов и территорий в Украине.

В качестве примера, он предложил "ударить по 24 Каналу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире пропагандистского издания "Украина.ру".

Смотрите также "Золотой ребенок" и потомственный режиссер: кто такой Тигран Кеосаян и как стал пропагандистом Кремля

О чем заявил Гаспарян?

По словам пропагандистского политолога, угроза для НПЗ России будет сохраняться, до тех пор, пока не удастся стереть Украину "с лица земли". Он говорит, что пока Киев не поймет последствия своих действий, то удары по российским объектам будут продолжаться.

Более того, Армен Гаспарян обвинил Украину, мол, она ведет себя в "формате террориста", и это нужно уничтожать. В то же время пропагандист признает, что в результате соответствующих мер может погибнуть много гражданского населения.

Впрочем, он заявил, что "не видит другого сценария", оправдав это реакцией украинцев на смерть другого российского пропагандиста, мужа Маргариты Симоньян – Тиграна Кеосаяна, известного поддержкой российской агрессии.

До тех пор, пока мы не уничтожим там (в Украине – 24 Канал) по максимуму, дурака из этих буйных голов все равно никуда не выйдет. Если условно будет нанесен удар, например, по 24 Каналу, то остальные задумаются, возможно, а не будем ли мы следующими,

– заявил он.

Гаспарян призвал ударить по 24 Каналу: смотрите видео

Отметим, что Гаспарян не впервые угрожает украинским СМИ. Например, еще недавно, в июле 2025 года в эфире "Соловьев LIVE" он выступал за то, чтобы российским "Орешником" ударили по 24 Каналу, Общественному и ряду других СМИ.

Что известно о Гаспаряне?