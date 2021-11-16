В Армении заявили о стабилизации на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном вечером 16 ноября. Сейчас там прекратили стрелять.

В армянском оборонном ведомстве отметили, что этому предшествовала соответствующая договоренность сторон при посредничестве России.

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Ситуация на армянско-азербайджанской границе стабилизировалась

С 18:30 огонь в Восточной приграничной зоне Республики Армения прекращен, ситуация относительно стабилизировалась,

– говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что 16 ноября, примерно в 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в направлении границы. Противник применял артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра.

Там также отметили, что "азербайджанская сторона понесла значительные потери – погибли военные, уничтожены несколько единиц техники". Однако подчеркнули, что есть жертвы и в рядах армянских бойцов.

Сейчас подтвердили гибель одного воина. Информацию о количестве пострадавших еще выясняют. Кроме того, в плену оказались 12 армян.

К слову, ранее председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян сообщил, что во время боев погибли 15 армянских военных.

Бои на границе Армении и Азербайджана: что известно

С 15 ноября возобновились активные обстрелы между сторонами. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.

Днем 16 ноября армяне заявили, что потеряли контроль за двумя постами на границе после нападения Азербайджана. При этом азербайджанцы заверили, что армянские военные сами оставили позиции. Позже сообщили о пострадавших, жертвах и пленных.